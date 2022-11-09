«Детройт» по буллитам проиграл «Монреалю»

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«Детройт» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ. Команда по буллитам проиграла «Монреалю» — 2:3 Б. «Канадиенс» прервали неудачную серию из трех поражений.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Монреаль» — 2:3 Б (1:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хоффман — 2 (Галлахер, Харрис), 5:41 — 0:1. Чарник — 1 (Кубалик, Копп), 16:29 — 1:1. Хоффман — 3 (Галлахер, Дворак), 19:44 — 1:2. Раймонд — 5 (Сутер, Гронек), 50:37 — 2:2.

Нереализованный буллит: Ларкин (Д), 12:52.

Победный буллит: Сузуки.

Вратари: Хуссо — Аллен.

Штраф: 4 — 35.

Броски: 43 (16+14+10+3) — 33 (8+9+12+4).

Наши: — - Дадонов (13.02/0/-1).

9 ноября. Детройт. Little Caesars Arena. 17033 зрителя.