«Сент-Луис» установил новый рекорд по числу поражений подряд в НХЛ

«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Это поражение стало для команды восьмым подряд.

Клуб установил новый рекорд по числу проигранных подряд встреч. До этого «Сент-Луис» проигрывал не более семи матчей кряду.

«Сент-Луис» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции с 6 очками в 11 матчах.