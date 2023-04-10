«Торонто» подписал контракт новичка с 20-летним Найсом

Форвард Мэтью Найс подписал контракт новичка с «Торонто», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 20-летним американцем рассчитано на три года и начнется с текущего сезона.

Найс был выбран «Торонто» на драфте-2021 под общим 57-м номером. За два сезона в NCAA форвард провел 71 матч, в которых набрал 74 (36+38) очка.