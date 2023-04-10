«Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм», у Ничушкина две передачи
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Анахайм» со счетом 5:4.
В составе «Эвеланш» 3 (2+1) очка набрали Микко Рантанен и Натан Маккинон, еще один гол на счету Джей Ти Комфера, у Валерия Ничушкина две результативные передачи. У «Дакс» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Адам Хенрик и Бретт Лисон.
После этого матча «Колорадо» со 104 очками занимает третье место в Западной конференции, «Анахайм» с 58 очками — на предпоследней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Колорадо» — 4:5 ОТ (0:1, 2:1, 2:2, 0:1)
Голы: Комфер — 17 (Ничушкин, Э. Джонсон), 10:15 — 0:1. Рантанен — 53 (Жирар, Тэйвз), 33:58 — 0:2. Ватрано — 21 (Зеграс, Строум), 35:15 — 1:2. Хенрик — 22 (Фаулер), 38:09 — 2:2. Ватрано — 22 (Терри, Шаттенкирк), 45:18 — 3:2. Лисон — 6 (Грант, Менья), 47:25 — 4:2. Рантанен — 54 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 52:09 — 4:3. Маккиннон — 38 (бол., Рантанен, Ничушкин), 55:28 — 4:4. Маккиннон — 39 (бол., Тэйвз, Рантанен), 64:15 — 4:5.
Вратари: Достал — Францоуз.
Штраф: 16 — 6.
Броски: 23 (9+8+6+0) — 46 (7+17+18+4).
Наши: — - Ничушкин (22.37/4/0).
10 апреля. Анахайм. Honda Center. 13992 зрителя.
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|П
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|48
|30
|102
|2
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|44
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|102
|3
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|45
|34
|100
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|44
|35
|91
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|25
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|О
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|31
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|2
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|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
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|45
|34
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|10.04
|01:00
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Филадельфия – Бостон
|3 : 5
|10.04
|03:30
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Анахайм – Колорадо
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|80
|60
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|78
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
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|2.03
|
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Джереми Суэймен
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