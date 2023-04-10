«Бостон» установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон
«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» (5:3).
Таким образом, «Брюинз» установили рекорд лиги по количеству побед за регулярный сезон — 63. При этом команде еще предстоит сыграть два матча.
По 62 победы за сезон одерживали «Детройт» в сезоне-1995/96 и «Тампа» в сезоне-2018/19.
В текущем сезоне «Бостон» набрал 131 очко в 80 матчах и расположился на первом месте в Восточной конференции, выиграв Президентский кубок.
A NEW SINGLE-SEASON STANDARD. pic.twitter.com/AeCSSFgbMR— p — Boston Bruins (@NHLBruins) April 10, 2023
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|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|50
|29
|109
|2
|Нью-Джерси
|80
|50
|30
|108
|3
|Рейнджерс
|80
|47
|33
|106
|4
|Айлендерс
|80
|41
|39
|91
|5
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|6
|Вашингтон
|79
|34
|45
|77
|7
|Филадельфия
|79
|29
|50
|71
|8
|Коламбус
|79
|24
|55
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|62
|17
|129
|2
|Торонто
|79
|47
|32
|105
|3
|Тампа-Бэй
|80
|45
|35
|96
|4
|Флорида
|80
|42
|38
|91
|5
|Баффало
|78
|39
|39
|85
|6
|Оттава
|80
|38
|42
|83
|7
|Детройт
|79
|35
|44
|80
|8
|Монреаль
|80
|31
|49
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|78
|48
|30
|102
|2
|Даллас
|79
|44
|35
|102
|3
|Миннесота
|79
|45
|34
|100
|4
|Виннипег
|79
|44
|35
|91
|5
|Нэшвилл
|79
|40
|39
|88
|6
|Сент-Луис
|80
|37
|43
|81
|7
|Аризона
|80
|28
|52
|69
|8
|Чикаго
|79
|25
|54
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|80
|45
|35
|100
|4
|Сиэтл
|79
|45
|34
|98
|5
|Калгари
|80
|37
|43
|90
|6
|Ванкувер
|79
|36
|43
|79
|7
|Сан-Хосе
|79
|22
|57
|60
|8
|Анахайм
|79
|23
|56
|57
Результаты / календарь
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|10.04
|01:00
|
Филадельфия – Бостон
|- : -
|10.04
|03:30
|
Анахайм – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|151
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|124
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|110
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|64
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|79
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|78
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|48
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|37
|2.03
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20
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