«Бостон» установил рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» (5:3).

Таким образом, «Брюинз» установили рекорд лиги по количеству побед за регулярный сезон — 63. При этом команде еще предстоит сыграть два матча.

По 62 победы за сезон одерживали «Детройт» в сезоне-1995/96 и «Тампа» в сезоне-2018/19.

В текущем сезоне «Бостон» набрал 131 очко в 80 матчах и расположился на первом месте в Восточной конференции, выиграв Президентский кубок.