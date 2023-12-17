«Торонто» разгромил «Питтсбург», забросив семь безответных шайб

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» со счетом 7:0.

Отличились Мэттью Низ, Митч Марнер, Бобби Макманн, Макс Доми, Джон Таварес, Ноа Грегор и Вильям Нюландер.

После этого матча «Торонто» с 38 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 29 очками — на 14-й строчке.