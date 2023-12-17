«Виннипег» обыграл «Колорадо», Наместников набрал два очка

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 6:2.

В составе «Джетс» дубль оформил Габриэль Виларди, 2 (1+1) очка у Владислава Наместникова, еще по голу забили Алекс Иафалло, Нино Нидеррайтер и Николай Элерс. У «Эвеланш» отличились Джонатан Друэн и Джек Джонсон, Иван Просветов отразил 19 бросков из 24.

После этого матча «Виннипег» и «Колорадо» имеют по 38 очков и занимают третье и четвертое места в Западной конференции соответственно.