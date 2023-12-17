«Рейнджерс» в овертайме обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 21 бросок

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде в овертайме обыграли «Бостон» со счетом 2:1.

В составе гостей дубль оформил Винсент Трошек, Артемий Панарин отметился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 22. У «Брюинз» отличился Трент Фредерик.

После этого матча «Рейнджерс» и «Бостон» имеют по 43 очка и занимают первое и второе места на «Востоке» соответственно.