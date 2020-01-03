«Торонто» обыграл «Виннипег». Нюландер набрал три очка, Лайне нанес 13 бросков

«Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Торонто» — 3:6. Самым результативным игроком встречи стал нападающей гостей Вильям Нюландер, набравший 3 (2+1) очка.

На счету форварда «Виннипега» Патрика Лайне 13 бросков в створ и один гол. «Джетс» перебросали «Торонто» — 48:28.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Торонто» — 3:6 (0:2, 3:3, 0:1)

Голы: Нюландер — 18 (Брукс), 3:24 — 0:1. Капанен — 10, 9:00 — 0:2. Коннор — 21 (бол., Шайфли), 23:45 — 1:2. Лайне — 15 (Пионк, Хеллебайк), 27:44 — 2:2. Дермотт — 4 (Керфут, Нюландер), 29:02 — 2:3. Энгвалль — 5 (Капанен, Спецца), 29:37 — 2:4. Шайфли — 19 (Коннор), 32:48 — 3:4. Марнер — 11 (бол., Бэрри, Мэттьюс), 36:52 — 3:5. Нюландер — 19 (Керфут, Таварес), 48:45 — 3:6.

Вратари: Хеллебайк (Броссуа, 40:00, 57:24 — 59:02) — Андерсен.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 48 (14+23+11) — 28 (8+9+11).

Наши: — - -.

3 января. Виннипег. Bell MTS Place.