«Торонто» обменяла Дермотта в «Ванкувер»

Защитник «Торонто» Тревис Дермотт перешел в «Ванкувер», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Взамен на 25-летнего канадца «Мэйпл Ливз» получили выбор в третьем раунде драфта-2022.

В текущем сезоне Дермотт провел 43 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков при среднем коэффициенте полезности «+4».