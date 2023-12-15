Стэмкос забросил 200-ю шайбу в большинстве в НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй» Стивен Стэмкос реализовал большинство в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

33-летний канадец в 200-й раз в карьере смог забросить, когда у его команды было численное преимущество на льду. Стэмкос стал 20-м хоккеистом в истории лиги, которому удалось преодолеть эту отметку.

Рекорд по числу голов в большинстве в НХЛ принадлежит Александру Овечкину (300).