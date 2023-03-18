30 сэйвов Самсонова помогли «Торонто» выиграть у «Каролины»

«Торонто» переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи. Вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков сделал 19 сэйвов и пропустил 5 шайб.

«Торонто» набрал 91 очко и идет на 4-м метсе в Восточной конференции. «Каролина» занимает 2-ю строчку — 96 очков.