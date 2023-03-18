«Филадельфия» обыграла «Баффало». Проворов набрал одно очко

«Филадельфия» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Флайерз» прервали свою трехматчевую серию поражений.

Российский защитник Иван Проворов отметился голевой передачей в составе победителей. Канадский форвард Оуэн Типпетт оформил хет-трик.

«Филадельфия» набрала 61 очко и поднялась на 14-е место в Восточной конференции. «Баффало» располагается на 11-й строчке — 72 очка.