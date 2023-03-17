НХЛ: «Вашингтон» — «Сент-Луис», «Торонто» — «Каролина» и другие матчи 18 марта
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18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
|17.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|9 : 5
|17.03
|02:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 5
|17.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|17.03
|03:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|1 : 2
|17.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|0 : 3
|17.03
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|3 : 2
|17.03
|05:00
|
Вегас – Калгари
|2 : 7
|17.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|17.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|4 : 1
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