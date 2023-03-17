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НХЛ: «Вашингтон» — «Сент-Луис», «Торонто» — «Каролина» и другие матчи 18 марта

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Александр Овечкин (слева) с игроками «Вашингтона».
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

18 марта, суббота

2.00 (мск) «Вашингтон» — «Сент-Луис»

2.00 «Торонто» — «Каролина»

2.00 «Филадельфия» — «Баффало»

5.00 «Анахайм» — «Коламбус»

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22.03
17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 4 : 1
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
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