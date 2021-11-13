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«Торонто» в овертайме обыграл «Калгари»

05:55
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«Торонто» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Победную шайбу в овертайме забросил Остон Мэттьюс.

«Калгари» занимает 5-е место в Западной конференции, а «Торонто» — 4-е в Восточной.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шилингтон — 2 (Годро), 44:55 — 0:1. Нюландер — 8 (Керфут), 52:54 — 1:1. Мэттьюс — 6 (Нюландер), 62:32 — 2:1.

Вратари: Кэмпбелл — Владарж.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (13+13+7+4) — 31 (10+10+9+2).

Наши: — - Задоров (16.17/1/0).

13 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.

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Евгений Козинов все материалы автора
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