«Торонто» в овертайме обыграл «Калгари»
05:55
«Торонто» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Победную шайбу в овертайме забросил Остон Мэттьюс.
«Калгари» занимает 5-е место в Западной конференции, а «Торонто» — 4-е в Восточной.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Калгари» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Шилингтон — 2 (Годро), 44:55 — 0:1. Нюландер — 8 (Керфут), 52:54 — 1:1. Мэттьюс — 6 (Нюландер), 62:32 — 2:1.
Вратари: Кэмпбелл — Владарж.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (13+13+7+4) — 31 (10+10+9+2).
Наши: — - Задоров (16.17/1/0).
13 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
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