Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»
05:33
«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэпиталз» одержали третью кряду победу.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 742-й за карьеру в лиге. Также он сделал голевую передачу, как и другие россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Российский голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.
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