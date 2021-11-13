Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Коламбус»

«Вашингтон» выиграл у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Кэпиталз» одержали третью кряду победу.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 742-й за карьеру в лиге. Также он сделал голевую передачу, как и другие россияне Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Российский голкипер Илья Самсонов отразил 26 из 29 бросков по своим воротам.