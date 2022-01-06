«Торонто» — «Эдмонтон»: Михеев вывел хозяев вперед
05:31
«Торонто» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».
Ilya Mikheyev with the power play drive from the high slot that gives Toronto the 3-2 lead!#LeafsForever pic.twitter.com/S8RF4wuz9C— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 6, 2022
На 12-й минуте третьего периода отличился Илья Михеев. Россиянин реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников.
Счет матча — 3:2 в пользу «Торонто». Российский форвард забросил третью шайбу в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне.
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