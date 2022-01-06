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«Торонто» — «Эдмонтон»: Михеев вывел хозяев вперед

05:31
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«Торонто» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

На 12-й минуте третьего периода отличился Илья Михеев. Россиянин реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников.

Счет матча — 3:2 в пользу «Торонто». Российский форвард забросил третью шайбу в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ в текущем сезоне.

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Евгений Петров все материалы автора
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