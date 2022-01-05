«Эдмонтон» поместил Коннора Макдэвида в ковид-протокол

Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид попал в ковид-протокол, сообщает пресс-служба клуба.

Также туда были помещены защитник Тайсон Бэрри и форвард Дерек Райан. Ранее Макдэвид и Райан пропустили тренировку команды из-за коронавируса.

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?McDavid, Ryan & Barrie have been placed in COVID protocol — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 5, 2022

24-летний Коннор Макдэвид на данный момент лидирует в таблице бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. В его активе 53 (19+34) очка.