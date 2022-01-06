Гол Михеева принес «Торонто» победу над «Эдмонтоном»
05:40
«Торонто» победил «Эдмонтон» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Решающим оказал оказался гол Ильи Михеева. На 12-й минуте третьего периода россиянин реализовал большинство, точно бросив в девятку ворот соперников. После этого четвертую шайбу в пустые ворота забросил Александер Керфут. В текущем сезоне Михеев провел три матча в регулярном чемпионате НХЛ и забросил три шайбы.
Также у победителей отличились Джон Таварес и Ти Джей Броди. У гостей забивали Брендан Перлини и Леон Драйзайтль.
«Торонто» набрал 46 очков и идет шестым на Востоке. У «Эдмонтона» 38 очков и восьмая позиция на Западе.
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