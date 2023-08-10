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Сегодня, 14:30

Бобровский, Сорокин и Шестеркин — номинанты на звание лучшего вратаря сезона

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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото Global Look Press

Сергей Бобровский (Флорида), Илья Сорокин (Айлендерс) и Игорь Шестеркин (Рейнджерс) вошли в число номинантов на звание лучшего вратаря сезона-2022/23 в рамках премии «Лучший хоккеист России».

В выборе лауреатов приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Победители в каждой из восьми номинаций будут объявлены 23 августа.

Полная информация о проекте на странице «Лучший хоккеист России».

Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Сергей Бобровский
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3 Каролина 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
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3 Детройт 0 0 0 0
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5 Оттава 0 0 0 0
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Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
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