Тодд Рирден: «Я вижу самого счастливого Овечкина за все то время, что мы работаем вместе»

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден не сомневается, что капитан команды Александр Овечкин продлит контракт с клубом. Соглашение россиянина с «Кэпиталз» истекает в конце следующего года.

— Когда ждете 700-го гола Александра Овечкина? — вопрос Тодду Рирдену.

— Отталкиваясь от того, как он провел три последних матча — надеюсь, очень скоро. Надеюсь, после перерыва на Матч звезд и одной пропущенной встречи он быстро поймает игру, которая была у него перед этим.

Алекс феноменален! Невозможно передать, как-то, что он продолжает творить, возбуждает и команду, и клуб, и весь Вашингтон с окрестностями. И 700-й гол, конечно, все ожидают с особым нетерпением. Главная наша надежда — что это произойдет дома. Может, с «Нэшвиллом», может, с кем-то потом. Надеюсь, что в перерыве он только перезарядит батарейки и вернется на лед готовым летать.

— В конце следующего сезона у него заканчивается контракт. Он не любит заглядывать в будущее. Что вы думаете на эту тему?

— Как тренер я сосредоточен на каждом последующем дне и матче. Мы движемся вперед, имея конкретные цели. Очень много говорим с командой на тему ее самооценки и делаем много разных вещей как коллектив, чтобы становиться лучше — и каждый сам по себе, и команда вместе. Вижу, что Алекс продолжает расти, развиваться и получать удовольствие от каждого выхода на лед.

Не вижу ни одной причины тревожиться о том, что он вдруг решит остановить этот путь, чтобы зайти настолько высоко в снайперской гонке, насколько это возможно. В последние два года я вижу в каждодневном режиме самого счастливого Овечкина за те шесть лет, что мы работаем вместе (до прошлого сезона Рирден несколько лет помогал Барри Тротцу). Неудивительно, что его стабильность и голы идут вместе с этим чувством.

Полностью интервью Тодда Рирдена читайте здесь