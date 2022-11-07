Ткачак получил двухматчевую дисквалификацию за тычок клюшкой в шлем вратаря «Лос-Анджелеса»

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак получил дисквалификацию по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:5).

24-летний американец дисквалифицирован на 2 матча за тычок клюшкой в шлем вратаря «Кингз» Джонатану Куику. Также Ткачак заплатит 102 702 доллара в Фонд экстренной помощи игрокам.

В текущем сезоне Ткачак провел 12 матчей, в которых набрал 17 (5+12) очков.