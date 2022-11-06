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6 ноября, 23:42

Главный тренер «Торонто» подтвердил, что Самсонов пропустит не менее недели из-за травмы

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал о состоянии голкипера Ильи Самсонова, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Тренер не стал вдаваться в подробности, но отметил, что вратарь, который был помещен в список травмированных, точно пропустит одну неделю, и добавил, что его восстановление может занять больший срок.

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Отметим, что «Кленовые листья» в экстренном порядке подписали контракт с голкипером Китом Петруцелли, который выступал за фарм-клуб «Торонто».

Илья Самсонов
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Голкипер «Торонто» Самсонов переведен в список травмированных

НХЛ, 7 ноября: «Каролина» — «Торонто», «Рейнджерс» — «Детройт»
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 12 23
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Сан-Хосе

 14 19
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 14 10
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

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И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Вилле Хуссо

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