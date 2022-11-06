Главный тренер «Торонто» подтвердил, что Самсонов пропустит не менее недели из-за травмы

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф рассказал о состоянии голкипера Ильи Самсонова, пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Тренер не стал вдаваться в подробности, но отметил, что вратарь, который был помещен в список травмированных, точно пропустит одну неделю, и добавил, что его восстановление может занять больший срок.

В нынешнем сезоне у Самсонова шесть побед в восьми матчах сезона при 92,1 проценте отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,23.

Отметим, что «Кленовые листья» в экстренном порядке подписали контракт с голкипером Китом Петруцелли, который выступал за фарм-клуб «Торонто».