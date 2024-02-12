Оши — о пятиматчевой голевой серии Овечкина: «Приятно видеть, когда здоровяк решает»

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши поделился мнением о пятиматчевой голевой серии российского капитана команды Александра Овечкина.

«Приятно видеть, когда здоровяк решает. Несомненно, у него отличный бросок. Он делает много мелких вещей, которые помогают нам в защите, также в нападении он отвлекает внимание на себя. Он возвращается в оборону и занимает хорошую позицию. Когда все пять парней делают то же самое, это является залогом нашего успеха», — цитирует Оши The Hockey News.