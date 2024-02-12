Защитник «Сент-Луиса» Крюг сделал 5 голевых передач в матче с «Монреалем» и установил два клубных рекорда

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг сделал пять результативных передач в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (7:2).

32-летний американец установил два клубных рекорда — по числу голевых пасов и набранных очков в одной игре среди защитников.

До Крюга 9 защитников «Сент-Луиса» выполняли 4 результативные передачи в одной игре. Последним, кто это делал, был Эрик Брюэр в 2008 году.

Крюг выступает за «Сент-Луис» с 2020 года. В сезоне-2023/24 хоккеист набрал 25 (1+24) очков в 51 матче.