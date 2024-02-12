Овечкин повторил уникальное достижение среди ветеранов НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ) и продлил свою результативную серию до пяти игр.

Россиянин стал пятым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забросить как минимум в пяти матчах подряд в возрасте 38 лет или старше. До Овечкина это делали Бретт Халл (7 матчей), Джонни Буцик (6), Джо Павелски и Джастин Уильямс (оба — 5).

Гол в ворота «Ванкувера» стал для Овечкина 835-м в НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, отставание от канадца Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, составляет 59 шайб.