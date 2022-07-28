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Сегодня, 08:47

The Athletic: «Миннесота» может предложить Капризову контракт с зарплатой в 13 миллионов долларов в год

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Журналист The Athletic Дом Лущищин включил контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой» в десятку лучших в НХЛ, при этом он считает, что российский хоккеист получить более выгодное соглашение в будущем.

«Многие считали сумасшедшим решение «Миннесоты» дать Капризову контракт с зарплатой в 9 миллионов долларов в год на 5 лет всего лишь после 51 матча россиянина в НХЛ. Впрочем, любой, кто следил за «Уайлд» в 2021 году, понимал, что Капризов заслуживал этот контракт и что он — будущая звезда лиги.
Во втором сезоне в НХЛ Кирилл подтвердил это, забросив 47 шайб и набрав 108 очков. Теперь эти 9 миллионов долларов в год — просто ничто за такого игрока. Целью Капризова каждый год будут 40 шайб и 90 очков или более. Очевидно, что его ценность в ближайшие 4 года будет только расти и приблизится к 13 миллионам долларов в год. Подписание контракта с Капризовым при зарплате менее 10 миллионов оказалось удачной сделкой», — написал Лущищин.

Капризов выступает за «Миннесоту» с сезона-2020/21. В прошлом сезоне 25-летний россиянин занял пятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, а также стал пятым в таблице снайперов.

Источник: https://theathletic.com/3438736/2022/07/25/nhl-best-contracts-2022/
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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