Бобби Райан рассказал о своих проблемах с алкоголем: «В основном мне стыдно. Ненавижу то, что я снова в этом положении»
Американский форвард Бобби Райан рассказал о своих проблемах с алкоголем и намекнул, что вернулся к лечению от алкогольной зависимости.
Вчера, 27 июля стало известно, что 35-летний хоккеист был арестован в аэропорту Нэшвилла в состоянии алкогольного опьянения. Райан не заплатил за вещи в одном из магазинов аэропорта, после чего отправился в бар. По словам полицейских, игрок был настолько пьян, что не понимал, где он находится.
Форвард брал длительный перерыв в 2019 году, чтобы участвовать в программе помощи игрокам из-за проблем с употреблением алкоголя. После сезона-2019/20 его наградили Мемориальным призом Билла Мастертона за верность хоккею.
«Сегодня я получил очень много невероятных сообщений. Спасибо вам всем за это. Сегодня — первый день (снова). В основном мне стыдно, но я не должен это чувствовать. Сегодня я просыпаюсь и выбираю то, что будет лучше. Спасибо всем еще раз от всей души. Ненавижу то, что я снова в этом положении, но мне нужно смириться с этим», — написал у себя в Twitter Райан.
Райан — серебряный призер Олимпиады-2010 в составе сборной США. Его последним клубом в НХЛ был «Детройт», в сезоне-2020/21 нападающий набрал 14 (7+7) очков в 33 матчах за команду. Осенью 2021 года хоккеист подписал новый пробный контракт с «Ред Уингз», но в клубе решили не предлагать игроку полноценное соглашение после просмотра.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
|
Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -