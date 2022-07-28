Бобби Райан рассказал о своих проблемах с алкоголем: «В основном мне стыдно. Ненавижу то, что я снова в этом положении»

Американский форвард Бобби Райан рассказал о своих проблемах с алкоголем и намекнул, что вернулся к лечению от алкогольной зависимости.

Вчера, 27 июля стало известно, что 35-летний хоккеист был арестован в аэропорту Нэшвилла в состоянии алкогольного опьянения. Райан не заплатил за вещи в одном из магазинов аэропорта, после чего отправился в бар. По словам полицейских, игрок был настолько пьян, что не понимал, где он находится.

Форвард брал длительный перерыв в 2019 году, чтобы участвовать в программе помощи игрокам из-за проблем с употреблением алкоголя. После сезона-2019/20 его наградили Мемориальным призом Билла Мастертона за верность хоккею.

«Сегодня я получил очень много невероятных сообщений. Спасибо вам всем за это. Сегодня — первый день (снова). В основном мне стыдно, но я не должен это чувствовать. Сегодня я просыпаюсь и выбираю то, что будет лучше. Спасибо всем еще раз от всей души. Ненавижу то, что я снова в этом положении, но мне нужно смириться с этим», — написал у себя в Twitter Райан.

Райан — серебряный призер Олимпиады-2010 в составе сборной США. Его последним клубом в НХЛ был «Детройт», в сезоне-2020/21 нападающий набрал 14 (7+7) очков в 33 матчах за команду. Осенью 2021 года хоккеист подписал новый пробный контракт с «Ред Уингз», но в клубе решили не предлагать игроку полноценное соглашение после просмотра.