«Сиэтл» продлил контракт с Донато

«Сиэтл» объявил о продлении контракта с нападающим Райаном Донато.

26-летний американец подписал однолетнее соглашение на 1,2 миллиона долларов. Ранее зарплата игрока была 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Донато сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 31 (16+15) очко. Он стал автором первого гола в истории клуба в НХЛ.