The Athletic: Кузнецов может составить список из 15 клубов, куда его нельзя будет обменять
20:22
«Вашингтон» готов выслушать предложения по обмену нападающего Евгения Кузнецова, утверждает The Athletic.
Контракт 29-летнего россиянина рассчитан еще на четыре года. Он зарабатывает 7,8 миллиона долларов в год. Также у него есть пункт в контракте, согласно которому он может составить список из 15 клубов, куда его нельзя будет обменять.
Кузнецов в сезоне-2020/21 провел 41 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 29 (9+20) очков. В плей-офф у него 8 матчей и 5 (3+2) очков.
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