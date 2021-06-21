«Айлендерс» продали все абонементы на следующий сезон НХЛ

«Айлендерс» на своем официальном сайте объявили о продаже всех абонементов на домашние матчи команды в следующем сезоне.

Сообщается, что болельщики «островитян» выкупили больше 12 тысяч сезонных абонементов. В следующем сезоне клуб будет выступать на новом стадионе — UBS Arena. Вместимость арены составит 17 тысяч человек.

В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Айлендерс» обыграли «Тампу» со счетом 3:2. Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.