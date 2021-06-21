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«Айлендерс» продали все абонементы на следующий сезон НХЛ

20:20
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«Айлендерс» на своем официальном сайте объявили о продаже всех абонементов на домашние матчи команды в следующем сезоне.

Сообщается, что болельщики «островитян» выкупили больше 12 тысяч сезонных абонементов. В следующем сезоне клуб будет выступать на новом стадионе — UBS Arena. Вместимость арены составит 17 тысяч человек.

В четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли «Айлендерс» обыграли «Тампу» со счетом 3:2. Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/islanders/news/new-york-islanders-sell-out-of-2021-22-season-tickets-at-ubs-arena/c-325411132

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