Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в четвертом матче с «Бостоном»
19:12
Голкипер Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтона» в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Бостона», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.
В третьей игре серии россиянин отразил 40 бросков из 43.
Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу. Защитник «Столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинз» Крэйгу Смиту завести ее в ворота.
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