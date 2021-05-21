Самсонов сыграет в воротах «Вашингтона» в четвертом матче с «Бостоном»

Голкипер Илья Самсонов будет стартовым вратарем «Вашингтона» в четвертом матче серии Кубка Стэнли против «Бостона», пишет в Twitter журналист Саманта Пелл.

В третьей игре серии россиянин отразил 40 бросков из 43.

Во втором овертайме Самсонов оставил шайбу за воротами Джастину Шульцу. Защитник «Столичных» не разобрался в ситуации и не сумел помешать форварду «Брюинз» Крэйгу Смиту завести ее в ворота.