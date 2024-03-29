Тарасов в шпагате коньком остановил шайбу и помешал забить Летангу

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов сделал эффектный сэйв в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

25-летний россиянин при счете 2:2 помещал забить Крису Летангу. В конце второго периода он в шпагате заблокировал шайбу у штанги и спас команду от пропущщеного гола.