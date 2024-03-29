Малкин оформил дубль в матче против «Коламбуса»
«Питтсбург» дважды реализовал большинство во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После двух двадцатиминуток счет 2:2.
Обе шайбы «Пингвинз» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Теперь у него 55 (21+34) очков в этом сезоне.
Ворота «Блю Джэкетс» в этой встрече защищает российский голкипер Даниил Тарасов.
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|О
|1
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|73
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|99
|2
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|72
|46
|26
|97
|3
|Виннипег
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|44
|28
|94
|4
|Нэшвилл
|72
|43
|29
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|5
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|72
|38
|34
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|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|72
|30
|42
|65
|8
|Чикаго
|72
|21
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|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|72
|45
|27
|98
|2
|Эдмонтон
|70
|43
|27
|90
|3
|Лос-Анджелес
|71
|38
|33
|87
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|86
|5
|Калгари
|71
|33
|38
|71
|6
|Сиэтл
|71
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|71
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|Анахайм
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Результаты / календарь
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|29.03
|02:00
|
Торонто – Вашингтон
|- : -
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|02:00
|
Флорида – Айлендерс
|- : -
|29.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|- : -
|29.03
|02:00
|
Оттава – Чикаго
|- : -
|29.03
|02:00
|
Каролина – Детройт
|- : -
|29.03
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|- : -
|29.03
|03:00
|
Миннесота – Сан-Хосе
|- : -
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Калгари
|- : -
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Виннипег – Вегас
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Эдмонтон – Лос-Анджелес
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Колорадо – Рейнджерс
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|И
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|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|71
|124
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|72
|123
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|119
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|59
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|69
|53
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|72
|51
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
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Энтони Столарз
Флорида
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|1.96
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