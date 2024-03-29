Малкин оформил дубль в матче против «Коламбуса»

«Питтсбург» дважды реализовал большинство во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После двух двадцатиминуток счет 2:2.

Обе шайбы «Пингвинз» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Теперь у него 55 (21+34) очков в этом сезоне.

Ворота «Блю Джэкетс» в этой встрече защищает российский голкипер Даниил Тарасов.