«Оттава» обыграла «Чикаго» и продлила победную серию

«Оттава» переиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0. «Сенаторз» одержали четвертую победу подряд.

На 36-й секунде Клод Жиру открыл счет, несмотря на игру в меньшинстве после удаления российского защитника Артема Зуба. На 7-й минуте Паркер Келли удвоил преимущество хозяев и установил окончательный счет.

«Оттава» набрала 68 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 47 очков.