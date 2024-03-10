«Бостон» дома победил «Питтсбург», Заха набрал 3 очка

«Бостон» дома обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Форвард хозяев Павел Заха сделал дубль и отдал одну результативную передачу. Также у «Брюинз» забросили Давид Пастрняк, Брэд Маршанд и Джейк Дебраск.

Единственный гол гостей забил Крис Летанг.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 91 очком в 66 матчах.

«Питтсбург» идет на 13-й строчке с 64 очками в 62 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Питтсбург» — 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Голы: Пастрняк — 40 (Дебраск, Заха), 22:26 — 1:0. Заха — 16 (бол., Гики, Лорей), 32:48 — 2:0. Маршан — 27 (Койл, Линдхольм), 38:25 — 3:0. Летанг — 8 (Кросби), 42:51 — 3:1. Дебраск — 15 (Маршан, Линдхольм), 49:36 — 4:1. Заха — 17 (Пастрняк, Хейнен), 55:33 — 5:1.

Вратари: Ульмарк — Неделькович.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 22 (8+9+5) — 40 (14+11+15).

Наши: — - Малкин (16.09/1/0).

9 марта. Бостон. TD Garden.