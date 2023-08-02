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Сегодня, 04:24

Тарасенко — о переходе в «Оттаву»: «Это лучшая сделка для меня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Сенаторз». Ранее он играл за «Рейнджерс».

«Здесь молодая группа игроков. Они хотят побеждать, и я почувствовал, что это лучшая сделка для меня. Общаясь внутри команды, чувствую, что игроки очень близки друг другу, что важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.

Мне нравится, что это молодая команда, жаждущая побед. Кажется, они готовы перейти к следующему шагу, и я очень рад быть частью этого хотя бы один сезон. В прошлом году «Сенаторз» выиграли много матчей, хотя и не попали в плей-офф. Я смогу поделиться своим опытом последних нескольких лет, и, надеюсь, мы выиграем больше игр и выйдем в плей-офф», — приводит RDS слова Тарасенко.

В прошлом сезоне Тарасенко набрал 50 (18+32) очков в 69 матчах НХЛ.

 
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Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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