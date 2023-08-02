Тарасенко — о переходе в «Оттаву»: «Это лучшая сделка для меня»
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко прокомментировал свой переход в «Сенаторз». Ранее он играл за «Рейнджерс».
«Здесь молодая группа игроков. Они хотят побеждать, и я почувствовал, что это лучшая сделка для меня. Общаясь внутри команды, чувствую, что игроки очень близки друг другу, что важно. Я хочу чувствовать себя комфортно, приезжая на арену, чтобы быть в лучшей форме.
Мне нравится, что это молодая команда, жаждущая побед. Кажется, они готовы перейти к следующему шагу, и я очень рад быть частью этого хотя бы один сезон. В прошлом году «Сенаторз» выиграли много матчей, хотя и не попали в плей-офф. Я смогу поделиться своим опытом последних нескольких лет, и, надеюсь, мы выиграем больше игр и выйдем в плей-офф», — приводит RDS слова Тарасенко.
В прошлом сезоне Тарасенко набрал 50 (18+32) очков в 69 матчах НХЛ.
|Столичный дивизион
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|Айлендерс
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|Вашингтон
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|Каролина
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|Коламбус
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|Нью-Джерси
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|Питтсбург
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|Рейнджерс
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|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Баффало
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|Монреаль
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|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
|Торонто
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|8
|Флорида
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
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|3
|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|0
|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|0
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|3
|Вегас
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|0
|0
|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|0
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|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -