Крикунов: «Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы «Рейнджерс» выиграть Кубок Стэнли в сезоне-2023/24.

«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде. Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на Панарине и Зибанежаде. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков. Такое ощущение, что руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает», — приводит Legalbet слова Крикунова.

В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.