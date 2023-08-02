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Сегодня, 12:56

Крикунов: «Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил шансы «Рейнджерс» выиграть Кубок Стэнли в сезоне-2023/24.

«Конечно, Панарину и «Рейнджерс» давно пора выиграть Кубок Стэнли, но это не только от него зависит. Это же зависит, в какой он команде. Стоит ли задуматься о новой? В этой команде хороший состав, тренерский штаб, надо просто усилиться. Не может клуб держаться на Панарине и Зибанежаде. Чтобы выиграть Кубок Стэнли, надо состав иметь, два или три сильных звена, а не двух игроков. Такое ощущение, что руководство «Рейнджерс» только на них рассчитывает», — приводит Legalbet слова Крикунова.

В сезоне-2022/23 «Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» в первом раунде плей-офф со счетом 3-4 в серии.

Источник: Legalbet
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