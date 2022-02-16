Тарасенко признан первой звездой матча с «Оттавой», Бучневич — вторая звезда

Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (5:2).

30-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой стал автор ассистентского хет-трика Павел Бучневич, третья звезда — Роберт Томас, на счету которого 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Тарасенко провел 43 матча, в которых набрал 44 (18+26) очка. У Бучневича 41 (15+26) очко в 41 встречи.