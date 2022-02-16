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Сегодня, 05:50

«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 31 бросок

Сергей Разин
корреспондент

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Бостон» со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Чарли Койла команда из Нью-Йорка ответила точным броском Филипа Хитила. Победный буллит реализовал Ки-Андре Миллер. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок, при этом Александр Георгиев вышел за минуту до конца овертайма под серию буллитов.

После этого матча «Рейнджерс» с 66 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 58 очками — на восьмой строчке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 50 31 19 70
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 48 31 17 66
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 43 17 26 40
7 Филадельфия 48 15 33 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 49 32 17 70
2 Флорида 47 32 15 69
3 Торонто 46 31 15 65
4 Бостон 47 27 20 58
5 Детройт 50 22 28 50
6 Баффало 48 16 32 40
7 Оттава 46 17 29 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 44 30 14 63
3 Сент-Луис 47 28 19 61
4 Нэшвилл 48 28 20 60
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 46 20 26 48
7 Чикаго 49 18 31 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 46 25 21 53
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 47 22 25 48
8 Сиэтл 49 16 33 36
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21.02
16.02 03:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
16.02 03:00
Питтсбург – Филадельфия
 5 : 4 ОТ
16.02 03:00
Баффало – Айлендерс
6 : 3
16.02 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 6
16.02 03:00
Рейнджерс – Бостон
 2 : 1 Б
16.02 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 - : -
16.02 05:00
Калгари – Коламбус
 - : -
16.02 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
16.02 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
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И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 65
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 45 64
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 43 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 36 2.09
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