«Рейнджерс» по буллитам обыграли «Бостон», Шестеркин отразил 31 бросок

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграли «Бостон» со счетом 2:1.

В основное время на шайбу Чарли Койла команда из Нью-Йорка ответила точным броском Филипа Хитила. Победный буллит реализовал Ки-Андре Миллер. Вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 31 бросок, при этом Александр Георгиев вышел за минуту до конца овертайма под серию буллитов.

После этого матча «Рейнджерс» с 66 очками занимают пятое место в Восточной конференции, «Бостон» с 58 очками — на восьмой строчке.