Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сент-Луис»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Сент-Луис» (1:4).
Первой звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Он стал автором победного гола.
Второй звездой признан голкипер победителей Джордан Биннингтон, который отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
Замнул тройку лучших нападающий «Флайерз» Оскар Линдблом, на счету которого одна заброшенная шайба.
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|50
|30
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|51
|29
|22
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|5
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|49
|27
|22
|56
|6
|Виннипег
|50
|22
|28
|52
|7
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|52
|18
|34
|44
|8
|Аризона
|50
|13
|37
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|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Калгари
|49
|30
|19
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|59
|4
|Лос-Анджелес
|50
|26
|24
|59
|5
|Анахайм
|52
|24
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|57
|6
|Ванкувер
|52
|24
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|7
|Сан-Хосе
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|23.02
|03:00
|
Флорида – Нэшвилл
|4 : 6
|23.02
|03:00
|
Коламбус – Торонто
|4 : 3 ОТ
|23.02
|03:00
|
Оттава – Миннесота
|4 : 3
|23.02
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|1 : 4
|23.02
|06:00
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|51
|72
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|71
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|70
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|50
|35
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|47
|34
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|50
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|19
|1.97
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|32
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|39
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