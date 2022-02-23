Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:12

Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сент-Луис»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Сент-Луис» (1:4).

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Он стал автором победного гола.

Второй звездой признан голкипер победителей Джордан Биннингтон, который отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Замнул тройку лучших нападающий «Флайерз» Оскар Линдблом, на счету которого одна заброшенная шайба.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
0
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Барбашев забросил 16-ю шайбу в сезоне

Хара вышел на первое место по количеству матчей в НХЛ среди защитников
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 35 15 74
2 Питтсбург 52 31 21 70
3 Рейнджерс 50 32 18 69
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 50 26 24 53
6 Айлендерс 45 18 27 43
7 Филадельфия 51 15 36 40
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 51 35 16 75
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 50 32 18 68
4 Бостон 50 29 21 62
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 51 16 35 40
8 Монреаль 51 11 40 29
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 50 36 14 76
2 Сент-Луис 50 30 20 66
3 Миннесота 48 31 17 65
4 Нэшвилл 51 29 22 62
5 Даллас 49 27 22 56
6 Виннипег 50 22 28 52
7 Чикаго 52 18 34 44
8 Аризона 50 13 37 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 49 30 19 66
2 Вегас 51 29 22 62
3 Эдмонтон 50 28 22 59
4 Лос-Анджелес 50 26 24 59
5 Анахайм 52 24 28 57
6 Ванкувер 52 24 28 54
7 Сан-Хосе 49 22 27 49
8 Сиэтл 52 16 36 36
Результаты / календарь
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
23.02 03:00
Флорида – Нэшвилл
 4 : 6
23.02 03:00
Коламбус – Торонто
 4 : 3 ОТ
23.02 03:00
Оттава – Миннесота
 4 : 3
23.02 03:00
Филадельфия – Сент-Луис
 1 : 4
23.02 06:00
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
23.02 06:00
Сиэтл – Айлендерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 51 72
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 71
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 70
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 35
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 47 34
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 50 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 19 1.97
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 32 2.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 39 2.03
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости