Тарасенко признан первой звездой матча «Филадельфия» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Сент-Луис» (1:4).

Первой звездой встречи стал российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко. Он стал автором победного гола.

Второй звездой признан голкипер победителей Джордан Биннингтон, который отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Замнул тройку лучших нападающий «Флайерз» Оскар Линдблом, на счету которого одна заброшенная шайба.