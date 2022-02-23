Форвард «Сент-Луиса» Барбашев забросил 16-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил 16-ю шайбу в сезоне.

На последней минуте матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (4:1) россиянин забил в пустые ворота «Флайерз».

В нынешнем сезоне на счету Барбашева 35 (16+19) очков в 49 матчах.