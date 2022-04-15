Тарасенко принял решение остаться в «Сент-Луисе»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко сообщил тренерскому штабу, а также партнерам по команде о делании остаться в клубе, сообщает инсайдер Энди Стриклэнд.

30-летний Тарасенко в этом сезоне провел 67 матчей, в которых набрал 72 (31+41) очка. Это для него шестой сезон в НХЛ, в котором он забрасывает 30 или более шайб.

Среди действующих игроков больше таких сезонов только у россиянина Александра Овечкина (16) и канадцев Сидни Кросби (9) и Стивена Стэмкоса (7).

Летом игрок запросил обмена из «Блюз». Клуб даже не стал защищать права на игрока на драфте расширения, но «Сиэтл» не забрал Тарасенко.