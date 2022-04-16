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НХЛ, расписание и результаты 16 апреля: «Флорида» — «Виннипег», «Монреаль» — «Айлендерс»

16 апреля «Флорида» сыграет с «Виннипегом», а «Монреаль» сразится с «Айлендерс»
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
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Фото USA Today Sports
В ночь с 15 на 16 апреля состоятся очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Флорида» — «Виннипег» — 02.00 (по московскому времени)

«Монреаль» — «Айлендерс» — 02.00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке

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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
19.04
20.04
21.04
16.04 02:00
Монреаль – Айлендерс
- : -
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 - : -
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 - : -
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 - : -
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 - : -
16.04 22:00
Сент-Луис – Миннесота
 - : -
16.04 23:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 59 2.2
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