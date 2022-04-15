Нападающий «Миннесоты» сообщил, что сам заплатит штраф НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман заявил, что передаст детской больнице пожертвования от болельщиков, сообщает The Athletic.

«Поражен количеством донатов, которые я получил, чтобы помочь оплатить мой штраф. Болельщики, вы потрясающие.

Но я заплачу штраф сам. Хочу, чтобы вы знали: любые деньги, отправленные мне до семи часов вечера пятницы, будут пожертвованы детской больнице в Миннесоте», — написал Хартман в социальных сетях.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Эдмонтоном» Кирилл Капризов потолкался с форвардом Кайлером Ямамото, а затем в потасовку вмешался Эвандер Кейн и ударил россиянина.

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд». Когда стычку разняли, форвард «Миннесоты» Райан Хартман показал игроку «Ойлерз» средний палец.

Позже департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Хартмана на 4,250 долларов. Известно, что болельщики собрали для игрока более 6 тысяч долларов. Одно из пожертвований пришло от бывшей жены Эвандера Кейна — Анны.