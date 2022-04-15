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Сегодня, 18:04

Нападающий «Миннесоты» сообщил, что сам заплатит штраф НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Райан Хартман заявил, что передаст детской больнице пожертвования от болельщиков, сообщает The Athletic.

«Поражен количеством донатов, которые я получил, чтобы помочь оплатить мой штраф. Болельщики, вы потрясающие.

Но я заплачу штраф сам. Хочу, чтобы вы знали: любые деньги, отправленные мне до семи часов вечера пятницы, будут пожертвованы детской больнице в Миннесоте», — написал Хартман в социальных сетях.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Эдмонтоном» Кирилл Капризов потолкался с форвардом Кайлером Ямамото, а затем в потасовку вмешался Эвандер Кейн и ударил россиянина.

После этого на помощь Кириллу бросились остальные полевые игроки «Уайлд». Когда стычку разняли, форвард «Миннесоты» Райан Хартман показал игроку «Ойлерз» средний палец.

Позже департамент безопасности игроков НХЛ оштрафовал Хартмана на 4,250 долларов. Известно, что болельщики собрали для игрока более 6 тысяч долларов. Одно из пожертвований пришло от бывшей жены Эвандера Кейна — Анны.

Райан Хартман
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Каролина 75 48 27 104
2 Рейнджерс 75 48 27 102
3 Питтсбург 76 43 33 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 73 34 39 77
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 73 52 21 110
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 74 45 29 95
5 Детройт 74 29 45 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 74 20 54 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 74 42 32 89
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 74 35 39 81
7 Чикаго 74 25 49 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Баффало – Сент-Луис
 2 : 6
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Бостон – Оттава
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Каролина – Детройт
 0 : 3
15.04 02:00
Питтсбург – Айлендерс
6 : 3
15.04 02:00
Тампа-Бэй – Анахайм
 4 : 3 ОТ
15.04 02:00
Торонто – Вашингтон
 7 : 3
15.04 03:00
Нэшвилл – Эдмонтон
 0 : 4
15.04 03:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
15.04 03:30
Чикаго – Сан-Хосе
 5 : 4 Б
15.04 04:00
Калгари – Вегас
 1 : 6
15.04 04:00
Колорадо – Нью-Джерси
 3 : 1
15.04 05:00
Ванкувер – Аризона
 7 : 1
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 110
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 105
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 73 105
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 69 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 74 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 75 50
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 51 2.09
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 49 2.09
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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