Тарасенко может подписать контракт с «Оттавой»

Российский нападающий Владимир Тарасенко может продолжить карьеру в «Оттаве», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

По информации источника, «Сенаторз» обсуждала с 31-летним форвардом возможное присоединение клубу. С 1 июля россиянин является ограниченно свободным агентом.

По ходу сезона-2022/23 Тарасенко был обменян из «Сент-Луиса» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал за новую команду 21 (8+13) очко в 31 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету 4 (3+1) очка в 7 играх.