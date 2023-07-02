В «Нью-Йорк Айлендерс» заявили, что довольны продлением контракта Сорокина

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло прокомментировал подписание нового контракта с российским голкипером Ильей Сорокиным.

1 июля стало известно, что 27-летний вратарь подписал восьмилетний контракт с «Айлендерс» на общую сумму 66 миллионов долларов.

«Мы хотели, чтобы Илья остался здесь. Нет лучшего момента для продления контракта, чем время перед стартом тренировочного сбора или сезона. Посреди сезона это может стать помехой, но теперь эта ситуация не будет никого отвлекать.

Вы же не хотите, чтобы игрок такого статуса играл на последнем году контракта? Я думаю, что это бы вызывало большое давление на Сорокина. СМИ давили бы на него, пытаясь узнать, что он думает, и так далее...Теперь мы устранили этот психологический аспект, так что мы чрезвычайно довольны подписанием нового контракта. Думаю, мы все знаем, что это за вратарь», – приводит слова Ламорелло официальный сайт «Айлендерс».

Сорокин выступает в составе «Айлендерс» с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, коэффициент надежности 2,34, процент отраженных бросков 92,4. В плей-офф Сорокин сыграл 6 матчей.