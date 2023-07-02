«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Каррье на один год и 2,5 миллиона долларов

«Нэшвилл» продлил контракт с защитником Александром Каррье, сообщает пресс-служба НХЛ.

Соглашение рассчитано на один год и 2,5 миллиона долларов. 26-летний канадец выступает в системе клуба с 2016 года.

В прошлом розыгрыше «регулярки» НХЛ он провел 43 матча и набрал 9 (2+7) очков.