"Тампа" обновила клубные рекорды по победам и очкам за сезон

"Тампа" одержала победу над "Вашингтоном" (6:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

В нынешнем сезоне у "Лайтнинг" стало 55 побед и 114 очков в 72 матчах. Таким образом, "Тампа" превзошла установленные в прошлом году клубные рекорды (54 победы и 113 очков), сообщает пресс-служба лиги.

За последние 22 года одержать 55 или более побед в сезоне удавалось еще только 2 командам – "Детройту"-2005/06 (58) и "Вашингтону" (2015/16 – 56, 2016/17 – 55).

Рекорд НХЛ по победам принадлежит "Детройту"-1995/96 (62), по очкам – "Монреалю"-1976/77 (132).

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