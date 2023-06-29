«Тампа» обменяла Перри в «Чикаго» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024

Нападающий Кори Перри стал игроком «Чикаго».

«Тампа» обменяла канадца, находящегося в статусе неограниченно свободного агента, в «Блэкхокс» на выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2024.

38-летний Перри в регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 сыграл за «Тампу» 81 матч и набрал 25 (12+13) очков. В плей-офф на его счету 6 игр и 5 (2+3) баллов.